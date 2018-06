De forente arabiske emirater anklages for å utsette fanger for tortur og seksuelle overgrep i Jemen.

Nyhetsbyrået Ap har avdekket at Emiratene driver minst fem hemmelige fengsler i Sør-Jemen, der hundrevis av menn ifølge nyhetsbyrået blir torturert.



En talsmann for Emiratene avviser at landet har drevet slike fengsler.