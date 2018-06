Forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, anmelder rapperen Kaveh for jødehets.

Det skriver avisen Dagen.



Det var under en familiekonsert i Oslo fredag at 23-åringen kom med nedsettende bemerkninger om jøder.



Dagen etter skrev artisten på Facebook at sitatet er tatt ut av sammenheng, og fremstår feil.