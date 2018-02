Anmeldte voldtekt, fikk hasjbot

Faren til en 15 år gammel jente reagerer kraftig på at hun ble ilagt en bot for hasjrøyking, da hun i fjor høst anmelte et voldtektsforsøk.

Overgrepsanmeldelsen ble henlagt, og i stedet måtte hun ut med 4000 kroner fordi politiet fant et bilde på telefonen til jenta der hun røyket hasj.



Faren mener det viser at det straffer seg å anmelde slike forhold, og vurderer å klage saken inn for Spesialenheten for politisaker, skriver VG.



Politiet viser til at narkotikabruk blant unge er et viktig satsingsområde.