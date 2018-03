Antall snøskred fireboblet på ett år

Det dreier seg om skred utløst av mennesker - og de har økt fra 13 til 66, melder Aftenposten.



Tall fra Snøskredvarslingen viser at 113 personer ved utgangen av februar hadde vært involvert i skredhendelser - heldigvis uten dødsulykker.



En av grunnene til økningen er at stadig flere rapporterer inn skred, men også at flere tar seg inn i skredterreng fordi toppturer har blitt så populært.