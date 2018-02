Antatt hovedmann frifunnet

I tingretten ble mannen fra Polen dømt til sju års fengsel for å ha planlagt å brenne ned hotellet.



Hans yngre bror ble der dømt til seks og et halvt års fengsel. I lagmannsretten tok han på seg all skyld.



Det betyr at storebroen går fri, og Bergensavisen skriver at lillebroren ligger an til å få mildere straff.