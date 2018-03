Det mener Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide.



I dag ble det kjent at styret i Statoil vil endre selskapets navn til Equinor.



Barth Eide sier i en pressemelding at partiet nå vil be olje- og energiminister Terje Søviknes må redegjøre for Stortinget.