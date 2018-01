Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon skal forklare seg for etterretningskomiteen i Representantenes hus i dag.

Det melder nyhetsbyrået AP.



Komiteen gransker nå Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.



I boken «Fire and Fury" hevdes det at Bannon omtalte et møte mellom en russisk advokat og Donald Trumps nærmeste medarbeidere i 2016 som «forrædersk».