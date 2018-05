En lokalpolitiker for Arbeiderpartiet er dømt til 30 timers samfunnsstraff for å ha truet en elev ved en barneskole i Oslo i 2016.

Han skal ha avbrutt en time og bedt om å snakke med en av guttene i klassen fordi han hadde brukt nedsettende ord om en jente. Da gutten ikke var på skolen den dagen skal han ha sagt at han vil kick his ass om gutten mobbet jenta igjen.



Politikeren sier til VG at han vurderer å anke.