Trond Giske får støtte av flere sentrale Arbeiderparti-kolleger etter at han i går fikk kritikk av leder Jonas Gahr Støre for "upassende oppførsel".

Giske la seg flat og flere AP-politikere sier til NRK at de mener beklagelsen var sterk og ekte.



Samtidig sier folk i stortingsgruppa til Aftenposten at ledelsen har vært utydelig i saken og enkelte sier at partiet er lammet av samarbeidsproblemer.