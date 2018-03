Arbeiderpartiet vil trolig vedta å søke et nært samarbeid med Senterpartiet og SV fremover under dagens landsstyremøte.

Det skriver Klassekampen, som har fått tilgang til innstillingen fra Ap-ledelsen.



For kun ett år siden snakket Jonas Gahr Støre varmt om et samarbeid med KrF og sentrum, men nå har partiet snudd.



I utkastet står det blant annet at Ap hører hjemme på venstresiden i norsk politikk.