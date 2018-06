Ap skal bli mer som folket

Arbeiderpartiet vil at partiets politikere skal bli likere folket.

De skal nå rekruttere mellom 3000 og 4000 folkevalgte før lokalvalget neste høst, og ønsker seg flere kvinner, større variasjon i alderen, og folk fra ulike samfunnslag og yrkesgrupper.



Nestleder Hadia Tajik sier til Dagsavisen at norsk politikk har blitt mer profesjonalisert, og at det kan bidra til å skape avstand. Hun ønsker nye politikere skal komme inn og ta med seg et annet perspektiv.