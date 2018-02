Partileder Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at de nå ønsker et strengere regelverk, for å sikre at penger ikke går rett i lomma på kommersielle eiere.



Også Senterpartiet vil hindre at barnehagekjeder stikker av med store utbytter. KrF er så langt avventende, og sier de ønsker mer kunnskap før de konkluderer.