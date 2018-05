Ap står for nedleggelse av flystasjonen på Andøya

Arbeiderpartiet står fortsatt for at flystasjonen på Andøya skal legges ned og at de nye maritime overvåkingsflyene skal flyttes til Evenes.

Det ble klart etter at partiets stortingsgruppe behandlet spørsmålet på nytt i dag etter at det har kommet advarsler om at Norge og NATO trenger en operativ militær flystasjon på Andøya.



Men Anniken Huitfeldt sier til Dagbladet nå at Ap står ved sin opprinnelige beslutning om at Evenes er det beste alternativet for framtidas forsvar av landet.