Motgangen og nedgangen fortsetter for Arbeiderpartiet.

For andre gang i historien faller partiet under 20 prosent og får 19,4 prosents oppslutning på TV2s ferske partibarometer.



Nedgangen fra desember er dermed på 6,6 prosent. Aldri før har et parti gått kraftigere tilbake fra en måned til en annen.