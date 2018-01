Det sier nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i partiet, Masud Gharahkhani.



Velgerne mente at invandring var den viktigste saken ved årets stortingsvalg, men kun 15 prosent mente Ap hadde best politikk på feltet.



Gharahkhani sier til ABC Nyheter at de ikke ønsker en liberalisering og at partiet skal være forutsigbare, strenge og rettferdige.