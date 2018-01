Arbeiderpartiet krever at vogntog uten vinterdekk må stoppes på grensen.

Utenlandske lastebiler som kjører seg fast på norske vinterveier ble tema i Stortingets spørretime i dag.



Aps Sverre Myrli viste til at flere og flere utenlandske lastebiler ikke er skodd for norske vinterforhold.



Samferdselsminsiter Ketil Solvik-Olsen svarte at det er innført strengere regler til bruk av vinterdekk.