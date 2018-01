Åpner for å vurdere begge nestlederne

Arbeiderparti-ordfører på Hitra, Ole Haugen, åpner for at et ekstraordinært landsmøte bør vurdere begge nestlederne i partiet.

Flere Ap-ordførere i Trøndelag er kritiske til at Hadia Tajik, i sentralstyremøtet denne uken, leste høyt fra to varslinger, til tross for at partileder Jonas Gahr Støre hadde lagt opp til at de ikke skulle behandle enkeltsaker.



Av de 175 ordførerene Aftenposten har kontaktet, er de fleste enige om at det haster med en avklaring i Giske-saken.