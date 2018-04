Problemene er ikke over for Facebook.

Nå kan de vente seg et massesøksmål for å ha brukt programmet som automatisk gjenkjenner personer på bilder - uten brukernes samtykke.



En føderal dommer i USA har åpnet for å slå sammen flere enkeltsaker til et massesøksmål mot nettgiganten.



Facebook forsvarer seg med at brukerne kan skru av gjenkjennelsestjenesten selv, og har ikke tro på at de vil få en dom mot seg.