Stockholm ønsker seg OL i 2026, og åpner for at flere øvelser kan holdes i Norge.

Sjefen for den svenske OL-kampanjen ser for seg et rimelig OL, som skal arrangeres i anlegg som allerede er på plass i Stockholm, Åre og Falun.



Men söta bror har ikke bob- og akeanlegg, og det er der Norge kommer inn i bildet, skriver VG.