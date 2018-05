Arbeiderpartiet snur i klimapolitikken

Arbeiderpartiet har tidligere vært opptatt av å betale for utslippskutt i andre land, men etter stortingets behandling av klimameldingen i forrige uke mener partiet at kuttene i ikke-kvotepliktig sektor skal tas i Norge.



Klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide sier til Klassekampen at det er bedre klimamessig å tvinge seg til kutt hjemme og at vi da også kan spesialisere oss på klimatiltak.