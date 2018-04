Arbeidsministeren vil trolig fjerne lege-sjekk

En fersk rapport fra forskningsselskapet Uni Research viser iføge Bergens Tidende at langtiddsykemeldte ikke kom raskere tilbake i jobb, etter oppfølging fra NAV-lege etter seks måneder.

Forskningsselskapet anbefaler arbeidsmininsteren å ikke innføre ordningen og nå ser det ut til at det er nettopp det som skjer.

– Dette forsøket ga ikke de resultat man trodde og håpet på, vi har jo andre forsøk som viser at tett oppfølging fungerer. Nå skal jeg gå gjennom denne rtapporten, men når vi ser at ting ikke fungerer etter hensikten er det ikke vits å fortsette med det, sier Anniken Hauglie til P4 Nyhetene.

Var riktig å teste

NAV og Arbeidsdepartementet hadde håpet at forsøket skulle vise at langtidssykemeldte kom raskere tilbake i jobb med dette forsøket. Selv om det ikke viste seg å være tilfelle, står NAV inne for forsøket.

– Vi skal ta med oss denne nye rapporten når vi skal gi råd til politikerne. Vi satte igang dette fordi vi hadde en antagelse om at langtidssykefraværet kunne gå ned, og da er det sånn vi jobber i NAV, at vi vil finne ut om dette stemmer, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.