Arendal kommune anmelder nynazistisk gruppe

Årsaken er at gruppen sier de vil stille opp på Arendalsuka i sommer, til tross for at kommunen i dag avslo søknaden deres om å ha stand under den politiske festivalen.



Ordfører i Arendal, Robert Nordli, sier det straffbart å avholde demonstrasjoner under festivalen, og opplyser til TV2 at de er i tett dialog med politiet om saken.