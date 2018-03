Ari Behn skal skrive syv bøker

Ari Behn har inngått en avtale med Juritzen forlag om å gi ut syv bøker over en periode på flere år.





– Uten å røpe for mye kan jeg si at disse prosjektene er noe helt annet enn det jeg har gjort før, og jeg er allerede i gang med skrivingen. Det er fint å kunne ha langsiktighet, så denne avtalen er jeg glad for, sier Ari Behn i en pressemelding.

Forlegger Arve Juritzen er svært godt fornøyd med avtalen.

Langsiktig tankegang

Behn har, helt siden han debuterte med «Trist som faen» i 1999, vært tilknyttet Kolon forlag. Nå gleder han seg til å jobbe med et annet forlag.

– Juritzen forlag er en profesjonell aktør som tenker både kunstnerisk og langsiktig. Juritzen forlag tror jeg er riktig for denne typen prosjekter som vi nå snakker om. Jeg tror dette blir et godt samarbeid, sier Ari Behn i pressemeldingen.



Barnebok?

Behn røpet tidligere i vinter at han og eldstedatteren Maud Angelica har snakket om å gi ut en barnebok sammen, men ingen av partene ønsker å bekrefte at en slik bok er en del av avtalen.

De ønsker heller ikke å si noe om hva de syv bøkene skal handle om.

I januar ble det kjent at Ari Behn blir programleder i P4 sammen med Michael Andreassen. De to sender hver søndag ettermiddag programmet «Ari & Michael», hvor de snakker med aktuelle gjester om personlige opplevelser og aktuelle saker.

– Dette er slik jeg liker å jobbe som forlegger. Lange, forutsigbare avtaler som gir forfatterne økonomi og arbeidsro – og som gir forlaget mulighet til å investere tungt for å bygge forfatterskap og bokserier, sier Juritzen.LES OGSÅ: Ari Behn: – Kevin Spacey tok meg på ballene