Flytrafikken over Hawaii er nå stengt etter at vulkanfaren er hevet fra oransje til rødt - det høyeste nivået.

Det ble gjort etter at askeskyen steg til mellom 3000 og 3600 meters høyde i går kveld.



Skyen kom etter at en ny kratersprekk åpnet seg på Big Island. Dermed er det nå totalt 20 sprekkdannelser hvor lava siver ut.



Forskere har advart mot et omfattende vulkanutbrudd og området er evakuert.