Syrias president Bashar al-Assad mener anklagene om at de har brukt kjemiske våpen mot byen Douma i forrige måned er en farse.

Bilder av voksne og barn som angivelig var utsatt for gassangrep i april utløste kraftige internasjonale reaksjoner.



Assaf sier i et intervju med den greske avisen Kathimerini at videoer som er publisert etter angrepene er forfalsket.