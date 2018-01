Åtte år siden siste det var så mye snø

Den gangen ble det målt 35 cm midt i januar i Oslo sentrum. Snøen etter det kraftige snøværet, som skapet kaos over store deler sør- og østlandet i går, ser ut til å bli liggende en god stund.



Statsmeteorolog Vibeke Thyness sier til Dagbladet at det blir liggende minst en uke. Og til uka er det ventet at det blir kaldere, fordi det er ventet et høytrykk fra Sibir.