Avbrøt trening etter alvorlig hendelse

Det kommer fram i et skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget i dag.



Bakke Jensen skriver at norske styrker oppdaget en alvorlig episode blant de lokale styrkene, og at dette ble rapportert og håndtert i tråd med etablerte retningslinjer, melder NTB. Det er ikke utdypet hva hendelsen er.