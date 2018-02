Årsaken er dødsulykken i går kveld.



Lufthavnsjef Bjørn Opsahl sier til P4 at kanseslleringene skjer av hensyn til folkene som har deltatt i redningsarbeidet.



To personer omkom da et småfly styrtet like etter avgang fra flyplassen i går.

Tromsø flyklubb bekrefter at det var to av deres medlemmer som omkom. Årsaken til styrten er ennå ikke klarlagt.