Avlyser vårrush i boligmarkedet

Det skriver Dagen Næringsliv, som har snakket med flere eiendomsmeglere. De tror lovnadene om et rush av nye boliger på markedet også har ført til at flere kjøpere har satt seg på gjerdet.



Tall fra Eiendom Norge viser at det selges flere boliger i år enn i fjor, men at det samtidig er færre bruktboliger til salgs.



Ifølge tall fra Finn Eiendom er det også langt færre visninger nå enn på samme tid i fjor.