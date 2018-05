Avviser maktkamp i Arbeiderpartiet

I et intervju med VG sier Støre at det alltid vil være en innsats fra politikere for å få innflytelse og posisjon, men en ren maktkamp lik striden mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg kjenner han seg ikke igjen i.



Etter at Trond Giske gikk av som nestleder i partiet har det av flere kommentatorer blitt fremstilt en ny maktkamp mellom blant andre Støre og Hadia Tajik.