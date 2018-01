Flere av varslerne som tok kontakt med historier om Trond Giske, ba om at partisekretæren måtte holdes utenfor fordi hun er omtalt som en støttespiller for Giske.



Stenseng sier til Dagsavisen at hun ikke er en nær venn av Giske og varsler et oppgjør med partikulturen i deler av Ap.