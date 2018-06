Hydro avviser at de står bak nye miljøutslipp fra et av deres anlegg i Brasil.

Brasilianske myndigheter hevdet i går at selskapet sto bak nye utslipp fra et aluminiumsraffineri i Alunorte.



Hydro sier dette ikke stemmer.



Helsemyndighetene i landet har fra før anklaget selskapet for å ha forurenset drikkevannet til 1800 familier, noe Hydro nekter for.