Avviser Russlands beskyldninger

Storbritannia reagerer med avsky på at Russland anklager dem for å stå bak angrepet på sivilbefolkningen i Douma i Syria i helgen.

Russland hevder i dag at de har bevis for at Storbritannia iscenesatte gassangrepet, og at bilder og videoer som viser døde mennesker er skuespill.



Storbritannias FN-ambassadør kaller beskyldningen en åpenbar og grotesk løgn, og noe av den verste propagandaen Russland har kommet med.