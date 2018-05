Kontrakten er tenkt å gå igang fra 2019, men helseminister Bent Høie sier, ifølge Dagens Næringsliv, at selskapet kan ta over ansvaret for enkelte baser før planalgt hvis det er behov for det.



Flere ambulansefly har den siste tiden stått på bakken på grunn av beredskapsmangel fordi flere piloter har sagt opp etter at Babcock vant anbudsrunden.