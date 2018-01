Baby døde etter mishandling

Siktet for drap

Siktelsen mot jentas far, som var siktet for grov mishandling, er nå utvidet til drap.

- I går så døde barnet og siktelsen mot far er nå endret, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.

Familien bor i Nordland og var på ferie i Oslo da jenta ble innlagt 27. desember. Barnet var kritisk skadet og hadde meget omfattende hjerneskader.

Medisinske undersøkelser viser at det tre måneder gamle barnet også hadde alvorlige skader av eldre dato.

- Derfor så har politiet etterforsket saken bredt opp mot familien for å kunne avdekke ytterligere voldshendelser, sier Henriksbø.





Erkjenner delvis skyld



I tillegg til at far er varetektsfengslet, siktet for drap, er mor siktet for passiv medvirkning til volden. Faren har delvis erkjent straffskyld og ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett har mor forklart at far ofte ristet babyen og at hun ikke forsto at det hun kalte "trøsteristing" var farlig.

Moren ble varetektsfengslet da babyen ble innlagt men ble løslatt etter en uke da det ikke lenger var fare for bevisforspillelse. Far har foreløpig ikke kommentert den nye siktelsen, sier Henriksbø.

- Han er ikke avhørt etter at barnet døde søndag kveld, men er varslet om at barnet er dødt og at siktelsen er utvidet, sier politiadvokaten.





Begge foreldrene er i 30-årene og ikke tidligere straffedømt.





Etterforsker bredt

Familiens to andre barn er ivaretatt av barnevernet og politiet både i Oslo og i Nordland etterforsker saken.



- Vi har fra første stund hatt et tett samarbeid og gjennomfører etterforskningsskritt begge steder. Dette er en sak vi gir topprioritet. Denne type grov vold mot et forsvarsløst spedbarn, fra de som skal ivareta barnet er saker som vi må oppklare og etterforske meget godt. Her legger vi inn det vi har av ressurser for å oppklare saken, sier Henriksbø.