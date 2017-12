Siden 2015 har Bane Nor brukt åtte millioner kroner på hotellovernattinger for at folk skal slippe støy.

Arbeidet med gigantprosjektet Follobanen bråker såppas mye at Bane Nor betaler for alternativ overnatting, skriver VG.



Overnattingene varer i snitt i tre døgn.



Bane Nor har også måttet punge ut 150 00 kroner i erstatning til naboene for skitne eller knuste bilruter.