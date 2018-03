Bare ett lokallag vil ha Giske

I følge Dagens Næringsliv er det bare Trondheim Ap som har foreslått ham som kandidat.



Giske selv ønsker ikke å kommentere dette.



I januar konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Og da det ble kjent 3. mars at Giske var foreslått som nestleder i Trøndelag Ap, sa partileder Jonas Gahr Støre at det var for tidlig.