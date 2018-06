Barn holdes i bur ved Mexico-grensen

Det skriver nyhetsbyrået AP.



Trump-administrasjonen er for tiden under massiv kritikk for den nye grensepolitikken.



2000 barn har ifølge myndighetene blitt tatt fra foreldrene sine på grensen i løpet av to uker.



En journalist fra nyhetsbyrået som har vært inne i en av lagerbygningene hevder at barna blir satt i en serie med bur laget av gjerder, og holdes adskilt fra voksne.