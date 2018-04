Beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at 1 av 6 barn og unge har så store psykiske plager at det går utover deres daglige fungering.



I dag la organisasjonen Voksne for barn frem en årsrapport om barns psykiske helse, som viser at barn i for stor grad blir glemt - noe leder Randi Talseth reagerer på.