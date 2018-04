Barnehageeiere hentet ut nesten en milliard

Ifølge Aftenposten er mer enn 4 av 5 kroner av private barnehagers inntekter offentlig støtte.



Avisen har gjennomgått eierselskapenes regnskaper. De viser at virksomhetene det blir investert i utenom barnehagene går med store tap.



Daglig leder i Trygge Barnehager, Eli Sævareid, avviser at pengene blir tatt ut av virksomheten, men heller forvaltes for å investere videre i barnehagene.