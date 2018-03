Det mener barneminister Linda Hofstad Helleland.



I dag lanserte Barneombudet en rapport der det kommer frem at barn som har blitt utsatt for vold og overgrep ikke får den hjelpen de har krav på.



Helleland sier det er viktig at barn som har vært utsatt har bidratt i rapporten.



Hun sier de nå skal se på hvordan de kan sørge for at barn får hjelp.