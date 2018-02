Barnepsykolog: - Bør avvikle enetiltak i barnevernet

- Det må bli slutt på at barn i barnevernets omsorg må bo sammen med bare voksne på institusjon, såkalte enetiltak.



Det mener professor i barn og unges psykiske helse, Willy Tore Mørch.

To drap på få år.

Per september 2017 bodde 117 barn og unge i enetiltak. Det opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, til P4 Nyhetene.

Disse har store adferdsvansker og blir dermed adskilt fra jevnaldrende og bor under kontinuerlig tilsyn fra voksne.

Slik bodde både den da 15 år gamle jenta som drepte en ansatt ved institusjonen Små Enheter i Asker i 2014 og den da 15 år gamle jenta som er siktet for drap og drapsforsøk Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sommer.

- Føler seg låst

- Dette at barn eller ungdom bor alene sammen med mange voksne gjør at de får en helt spesiell rolle overfor det voksensamfunnet de bor i. De sier selv at de føler seg låst, de føler seg underlegne og kontrollerte. De føler at de må bryte ut av dette og det er jo det vi ser også i mange alvorlige tilfeller at det er i disse bokonstellasjonene at flest ungdommer bryter ut og stikker av og kan gjøre gale ting, sier Mørch.

I en undersøkelse Forandringsfabrikken gjorde i 2016 sa 32 av 45 ungdommer at de ikke følte seg trygge i enetiltak. Noen av dem svarte at "Du kan føle deg farlig siden du må passes så veldig på. Du kan føle deg mye sykere enn du tror du er."¨





- Dette er en følelse de har og den følelsen skal en ta alvorlig, sier barnepsykologen.





Ble sviktet

Fylkesmannen i Agder slo fast i en fersk rapport at den nå 16 år gamle jenta som knivstakk to personer på Sørlandssenteret ble sviktet av både barnevernet og helsevesenet. Tjenestene brøt loven i sin behandling av jenta.

Fylkeslegen i Agder sier til NRK at hun er skeptisk til bruken av enetiltak. Agder og Oslo og Akershus har den høyeste andelen enetiltak i landet.





Professor Mørch sier det aller best for disse barna er å få et fosterhjem.





- Da får de en mer normalisert bosituasjon. En skal ikke underslå at dette er unge som har hatt en veldig vanskelig oppvekst noe som preger dem og at de kan opptre vanskelig. Men det de trenger er denne stabile omsorgssituasjonen der de opplever at de voksne rundt de har omsorg for dem og er glad i dem, sier Mørch.