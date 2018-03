En 57 år gammel barnevernsansatt er tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel jente under barnevernets omsorg i Drammensdistriktet.

I fjor høst ble den deltidsansatte miljøarbeideren fosterfar for 15-åringen, skriver Drammens Tidende. Ifølge tiltalen skal de to ha hatt seksuell omgang både mens jenta bodde på institusjon og mens han var fosterfar for henne.



Mannen erkjenner straffskyld.