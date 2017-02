Beckham i epost-skandale

Nyheten er hovedoppslag i The Sun i dag, og mange andre europeiske storaviser omtaler også saken i dag.



Brukte UNICEF for å bli adlet



Helt siden 2005 har Beckham vært UNICEF-ambassadør, men e-postene avslører at det ikke har vært helt uproblematisk. Blant annet skal han ha krevd penger fra UNICEF for å få fly på første klasse, til tross for at hans egne sponsorer hadde gitt han et privatfly.

I en e-post angående komiteen som adler folk i Storbritannia på vegne av dronningen skal Beckham ha skrevet “unappreciative c****” og sagt at “Unless it’s a knighthood f*** off.”

Etter at han ble kjent med at Jenkins fikk utmerkelsen, og ikke han, skrev han følgende til sin egen PR-ansvarlig:

"Katherine Jenkins OBE for what? Singing at the rugby and going to see the troops plus taking coke. F****** joke."



I tillegg skal Beckham under en UNICEF-auksjon ha blitt bedt om å matche det høyeste budet til en UNICEF-representant. Til det skal superstjernen ha svart: "Det har jeg ikke lyst til, og jeg gjør det i alle fall ikke for mine egne penger", skriver avisen.



I 2013 skal nemlig Beckham ha vært helt sikker på at han skulle bli adlet. Men slik ble det ikke. I stedet ble sangstjernen Katherine Jenkins tildelt OBE, den britiske imperieordenen på norsk. Becham har allerede en OBE fra før som han fikk i 2003.