De to som er pågrepet etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Kongsvinger i går, nekter straffskyld.

Det opplyser forsvarerne deres til VG.



Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig, men det er ikke kjent hva de to er siktet for.



Det er en mann og en kvinne som er pågrepet. Mannens forsvarer sier det per nå ikke er snakk om en drapssiktelse.