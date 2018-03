Bekkevold ber Listhaug om å trekke seg

Stortingsrepresentant for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, skriver på Facebook at han synes Sylvi Listhaug bør trekke seg.

Han skriver videre at han mener at det ville ha gitt den sittende regjeringen arbeidsro. Han har likevel respekt for om Krf kommer frem til en annen konklusjon.



P4 Nyhetene har forsøkt å komme i kontakt med Bekkevold i morgentimene i dag for å få ytterligere kommentarer, men han har ikke besvart våre henvendelser.