Beklaget, men tok ikke all skyld

- Det er uforståelig at ikke daværende stortingsdirektør Ida Børresen varslet presidentskapet om budsjettsprekken, sa stortingspresident Olemic Thommessen.



I dag redegjorde han for kostnadssprekken på 1,1 milliarder kroner i Stortingets byggeprosjekt.

Avviste kritikken Thommessen informerte Stortinget om saken 20. desember og sa da ingenting om kostnadssprekken som ble kjent på et møte dagen før. I redegjørelsen i dag sa stortingspresidenten at det var tidligere stortingsdirektør Ida Børresens ansvar å videreformidle kritisk informasjon til presidentskapet.

Han avviste også at han kunne ha gjort mer for å få vite om budsjettsprekken.

- Flere har stilt seg undrende til hvorfor presidentskapet ikke har etterspurt informasjon. Til det er det å si at forholdet mellom presidentskap og direktør, må være basert på tillit, sier Thommessen.

Han kaller overskridelsene "sterkt beklagelig". Han ba også Stortinget vedta ekstrabevilgninger til byggeprosjektet for å få det ferdigstilt og unngå flere overskridelser. Stortingspresidenten sa også at det er en risiko for ytterligere kostnadsoverskridelser i prosjektet.

- Thommessen må trekke seg

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med redegjørelsen og står fast på at stortingspresidenten må trekke seg.

- Ingen forventer at presidentskapet blir utøvende entreprenør og alle forstår at det må være en fornuftig deling mellom presidentskap, administrasjon og prosjektledelse. Det vi har fått kjennskap til forteller om en avstand bygget på en firkantet formalisme som bryter med det Stortinget kunne forvente av oppfølging. Dette er ikke betryggende. Arbeiderpartiet mener det er naturlig at presidenten tar sitt ansvar og trekker seg fra sitt tillitsverv, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.