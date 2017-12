Det er nå bekreftet at Petter Northug ikke får gå Tour De Ski.

Northug var førstereserve i den norske troppen, og var avhengig av at noen ble syke for å få muligheten til å gå.



Det har ikke skjedd, og landslagssjef Vidar Løfshus, bekrefter nå overfor TV2 at skistjernen ikke får stille til start.