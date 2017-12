Russiske etterforskere og påtalemyndigheten, mener Frode Berg skulle gi penger til russeren Aleksej Zjitnuk, som er fengslet og siktet for forræderi.

Det bekrefter hans russiske advokat, Ilya Novikov til NRK.



Det har tidligere vært spekulert i om dette er bakgrunnen for at nordmannen er siktet for spionasje.



Berg hadde 3000 euro i kontanter da han ble arrestert.