Bekrefter bruk av giftgass

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, sier det er sannsynlig at det ble brukt kloringass i byen Saraqib i Syria i februar.

Det melder Reuters.

Flere døde

Angrepet skjedde 4. februar. Ifølge OPCW kom gassen fra sylindere som ble sluppet ned over et nabolag i byen Saraqib.

Tolv sivile skal ha blitt drept i angrepet, blant dem et barn.

Klorgass kan gi indre forbrenninger og kan gjøre at folk drukner ved at det setter i gang en reaksjon som gjør at lungene blir fylt med vann.





Fordømmer Assad

Flere stormakter har fordømt Bashar al-Assads bruk av kjemiske våpen i borgerkrigen.

Etter det som skal ha vært et kjemisk angrep i byen Douma i begynnelsen av april, der minst 40 mennesker ble drept gjennomførte USA, Storbritannia og Frankrike et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg i Syria.

Selv hevdet Assad at anklagene om bruk av kjemiske våpen i Douma er en "farse."

Flere av medlemmene i FNs sikkerhetsråd ville ha en granskning av bruken av kjemiske våpen i Syria, men Russland la ned veto.